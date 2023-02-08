Bitlis'te 251 köy yolu kapandı

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Bitlis'te 27 Ocak'ta başlayıp, aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı kentte, tek katlı yapılar, otobüs-minibüs durakları ve park halindeki araçlar kara gömüldü. 317 köy yolu da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kapalı olan yolların açılması için 10 ayrı şantiyede 80 personel ve 60 iş makinesi ile çalışma başlattı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 66 köy yolunu ulaşıma yeniden açtı.

Diğer yolların açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)