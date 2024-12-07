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Bitlis'te 23 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı

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#Trafik Kazası #Bitlis#Tatvan
Bitliste 23 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 10:07

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik azasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

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Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 23 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolun trafiğe kapatıldığı bölgede kazaya karışan araçların kaldırılmasına başlandı. Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

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#Trafik Kazası#Bitlis#Tatvan

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