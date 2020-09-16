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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 23:35 | Son Güncelleme:

Bitlis'te 2 mahalle karantinaya alındı

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Bitlis'te 2 mahalle karantinaya alındı
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Bitlis’in Güroymak ilçesinde iki mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Güroymak ilçesine bağlı Erentepe ve Nudtepe mahallelerinde, koronavirüs vaka sayısının artması üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Mahallelerin giriş ve çıkışlar ikinci karara kadar kapatıldı.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Güroymak ilçemize bağlı Erentepe ve Nurtepe mahallelerinde Covid-19 pozitif vaka sayılarının artışından kaynaklanan kümelenmeden dolayı 16.09.2020 tarih ve saat 12:00 itibariyle geçici süreyle karantina altına alınmış olup; bu mahallelere giriş ve çıkışların yasaklanmasına, bu mahallelerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli (Emniyet, TSK) personellerin ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına karar verilmiştir.Yasaklara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak."

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