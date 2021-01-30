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Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
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BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köy ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi bulurken, ekipler, kapalı olan yolları açmak için çalışma başlattı.

Bitliste 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan, gece geç saatlere kadar belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 10 dereceye kadar düştü.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 52 iş makinesi ve 75 personelle çalışma başlattı. Belediye ekipleri de mahalle yollarının kapanmaması için kent merkezinde sürekli kar temizliği yapıyor.

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