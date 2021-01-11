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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 22:22 | Son Güncelleme:

Bitlis'te 10 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Bitlis'te 10 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Bitlis merkeze bağlı 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezine bağlı Kayalıbağ, Kaşıklı, Karaca, Aşağıçobansuyu, Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Sarıkonak, Konalga köy ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ile barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 21.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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