Bitlis'te okullara kar tatili

Bitlis kent merkezi ve bağlı köylerde, olumsuz hava koşulları ve devam eden kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın için ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde 10 Şubat pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler de bir günlüğüne idari izinli sayılacaktır" denildi.

HİZAN

Hizan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il ve ilçelerde 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

AHLAT

Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 10 Şubat Pazartesi günü (yarın) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TATVAN

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 10 Şubat Pazartesi günü; ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca; engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Öte yandan; kentte iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar ise aralıksız sürüyor.