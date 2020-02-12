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BİTLİS (İHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 11:23,Son Güncelleme:/

Bitlis'in Ahlat ilçesinde okullara kar tatili

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde okullara kar tatili

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 12 Şubat Çarşamba günü (bugün) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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