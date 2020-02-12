MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBitlis'in Ahlat ilçesinde okullar yarın da tatil edildi
GeriGündem Bitlis'in Ahlat ilçesinde okullar yarın da tatil edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
BİTLİS (İHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 16:59,Son Güncelleme:/

Bitlis'in Ahlat ilçesinde okullar yarın da tatil edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde okullar yarın da tatil edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar 13 Şubat Perşembe günü de (yarın) tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 13 Şubat Perşembe günü (yarın) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle