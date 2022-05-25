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Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

#Bitlis#PKK/KCK#Terörle Mücadele
Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Bitlis merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Tatvan, Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında 2 kişinin arandığı bildirildi.

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#Bitlis#PKK/KCK#Terörle Mücadele

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