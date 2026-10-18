×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bitlis merkezli kara para operasyonu: Yasa dışı bahis çetesine darbe, 5 tutuklu

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis Kara Para Operasyonu#Yasa Dışı Bahis Çetesi#Banka Hesapları Kiralanması
Bitlis merkezli kara para operasyonu: Yasa dışı bahis çetesine darbe, 5 tutuklu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 16:27

Siber ve İstihbarat şubelerinin 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda, banka hesaplarını kiralayarak yasa dışı bahis gelirlerini aklayan şebeke çökertildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bitlis merkezli kara para operasyonu: Yasa dışı bahis çetesine darbe, 5 tutuklu

Bu kapsamda, 18 yaşını doldurmuş kişilerin banka hesaplarının kiralanıp yasa dışı bahisten elde edilen kara paranın aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Bitlis merkezli 4 ilde, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Gözden Kaçmasın8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitlis Kara Para Operasyonu#Yasa Dışı Bahis Çetesi#Banka Hesapları Kiralanması

BAKMADAN GEÇME!