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Bitlis merkezli 9 ilde Kahramanlar Operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı: 88 BTÖ mensubu yakalandı

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#Kahramanlar Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Bitlis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 08:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar' Operasyonları'nda 88 BTÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) üye olma, Yardım-Yataklık Etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, suçlarına yönelik Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR” operasyonları kapsamında;
88 BTÖ Mensubu şüpheli şahıs yakalanmıştır

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz

Bitlis Valiliğimiz ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından Bitlis merkezli Van, Siirt, İstanbul, Mersin, Muğla, Adana, Mardin ve Düzce olmak üzere toplam 113 adrese yönelik yapılan Kahramanlar operasyonlarında 88 şüpheli şahıs yakalandı.

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Bu şahıların,
Bölücü Terör Örgütüne üye oldukları,
BTÖ’ye yardım ve yataklık ettikleri,
Terörizme finansman sağladıkları tespit edildi.

Yapılan Operasyonlarda;
5 adet AK 47 tüfeği,
7 adet ruhsatsız tabanca,
18 adet ruhsatsız av tüfeği,
Çok sayıda örgütsel yayın ele geçirilmiştir.

Operasyonu koordine eden Bitlis Valimizi, Bitlis Cumhuriyet Başsavcımızı, Operasyonu gerçekleştiren, Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızdaki Jandarmamızı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki Polisimizi ve MİT Başkanlığı Operasyon Ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimiz sizinle iftihar ediyor.🇹🇷

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek

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#Kahramanlar Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Bitlis

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