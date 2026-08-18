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Bitlis merkezli 7 ilde 'tefecilik' operasyonu: 25 tutuklama

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#Bitlis#Tefecilik#Bitlis Emniyet Müdürlüğü
Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu: 25 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 21:25

Bitlis merkezli 7 ilde, 'tefecilik' suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı.

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Bitlis merkezli Muş, Van, Batman, Mersin, Antalya ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 155 çek, 3 bono, 11 senet ve çok sayıda adi sözleşme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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#Bitlis#Tefecilik#Bitlis Emniyet Müdürlüğü

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