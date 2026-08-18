Bitlis merkezli 7 ilde 'tefecilik' operasyonu: 25 tutuklama

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında Bitlis merkezli Muş, Van, Batman, Mersin, Antalya ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 155 çek, 3 bono, 11 senet ve çok sayıda adi sözleşme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.