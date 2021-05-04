Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Bitlis, Siirt, Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 3 akıllı cep telefonu, 3 sim kart ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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