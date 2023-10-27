Bitlis kırsalında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hizan ilçesine bağlı Süttaşı köyü kırsalında arama yaptı.

Aramalarda, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, ,6 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 piyade tüfeği mekanizması, 3 bin 517 adet 7,62 mm fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen ve delil niteliği taşıyan malzemeler incelenmek üzere Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğerleri imha edildi.