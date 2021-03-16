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Gündem
Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Bitkin bulduğu karabatağı leğende yüzdürdü

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Bitkin bulduğu karabatağı leğende yüzdürdü

ARDAHAN’da Engin Aktürk, işe giderken, yol kenarında bitkin bulduğu karabatağı alıp, su doldurduğu leğene bıraktı. Yüzmeye başlayan karabatak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililere teslim edildi.

Bitkin bulduğu karabatağı leğende yüzdürdü
Ardahan’da balıkçılık yapan Engin Aktürk, aracı ile evinden iş yerine giderken, yol kenarında hareketsiz olan karabatağı gördü. Aracı durdurduktan sonra karabatağın yanına giden Aktürk, alıp, iş yerine götürdü. Burada leğene su dolduran Aktürk, kuşu içine bıraktı. Kısa sürede yüzmeye başlayan karabatak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililere teslim edildi.
Bitkin bulduğu karabatağı leğende yüzdürdü

 

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