Bitin artık

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ORDU’nun Aybastı ilçesinde önceki gün saat 23.00 sıralarında, alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz (53) ile eşi Aysel Yılmaz (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz’ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (Mustafa KIRLAK / DHA)

EŞİNİ VURDU

BALIKESİR’de yaşayan Elif Turan (38), dün saat 07.00 sıralarında işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Kamil Turan (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Elif Turan’ın 13 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Jandarma, olayın ardından Kamil Turan’ın yakalanması için çalışma başlattı.

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2016 yılında Kayseri’de yaşarken çiftin o dönem 7 yaşında olan kızı Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp iki ayrı çuvala konduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atılmıştı. Eylül Turan, “Anne!” diye seslenince kardeşler bulunmuştu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan’ın öldüğü belirlenmiş, Eylül Turan ise tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Bu olayın ardından çiftin Balıkesir’in Edremit ilçesine taşındığı belirtildi. (Fatih Emrah ERDOĞAN - Olcay DÜZGÜN / DHA)

REHİN ALDI

KAYSERİ’de önceki gün 22.30 sıralarında, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Murat T. (27), ikinci evliliğini yaptığı Meliha T.’yi evde bıçakla rehine aldı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, pencereden konuştukları Murat T.’yi ikna etmeye çalıştı. Olumlu sonuç alınamayınca adrese psikolog ve özel harekât polisleri sevk edildi. Gelen psikoloğun çabalarına da Murat T. yanıt vermedi. Ardından özel harekât ekipleri koçbaşı ile kapıyı kırarak eve girdi. Murat T.’yi etkisiz hale getirdi. Eşi tarafından yaklaşık 2 saat rehine alınan Meliha T., hastaneye kaldırıldı. Murat T. ise gözaltına alındı. (Olcay DÜZGÜN / DHA)

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SÜRÜKLEDİ

İSTANBUL Kâğıthane’de perşembe sabaha karşı 03.00 sıralarında, sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçan kadın, yoldan geçen taksiyi durdurdu. Taksiye binmeye çalışan kadın, arkasından koşan erkek tarafından yakalanarak yerde sürüklendi. Taksiden zorla indirilen kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yola yattı. Bir süre erkek tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın, daha sonra taksiye binerek polis merkezine gitti. (Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / DHA)



