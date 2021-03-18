GEÇEN pazartesi gecesi, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki 3 katlı villada oturan ailenin oğlu Mustafa Gider’den (40) haber alamayan iki arkadaşı endişelenip adrese gitmişti. Balkon kapısından baktıklarında, iki kişinin yatakta hareketsiz yattığını görünce 112’yi ve polisi aramışlardı. Ekipler Mustafa Gider’i, annesini, babasını ve ablasını evde ölü olarak bulmuştu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Gider’in, bir otelde fotoğrafçılık yaptığı, çevresine de borcu bulunduğu ortaya çıkmıştı.

‘BUNLARI YAPACAK ÇOCUK DEĞİLDİ’

Adli Tıp Kurumu morgundaki 4 cenaze, dün yakınları tarafından alındı. Cenazelerin alındığı sırada gözyaşı döken hala Nimet Güler, “Yeğenimin çalıştığı süre içinde 250 bin lirası vardı. Bitcoin yüzünden önce 250 bin TL’sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son ise arkadaşından aldığı 35 bin TL’yi kaybedince bunalıma girdi. Sorunlar yaşamaya başladı. Arkadaşı alacağı olan 35 bin TL’yi istemiş. Parayı geri veremeyince bunalıma girmiş ve sonu böyle oldu. Yeğenimi Bitcoin yaktı. O bunları yapacak bir çocuk değildi” diye konuştu.

AİLESİNİ KATLETMİŞTİ

Polis tarafından yapılan incelemede Mustafa Gider’in, babası Muzaffer Gider (73), annesi Işık Gülsen Gider (65) ve ablası Gamze Gider’i (45) pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği belirlenmişti.

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