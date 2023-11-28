Bitcoin Safiye 52 gün sonra tahliye oldu

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Doktordan, adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kâr payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kâr payı ödeyeceğini vaat etti. Saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede 40 kişiye ulaştı.

Yüce, bu kişilere 2 yıl boyunca kâr payı ödedi. Yüce, 23 Ağustos 2019’da ortadan kayboldu. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

‘Bitcoin Safiye’, 8 Kasım 2019’da gözaltına aldı. Geçen 3 Ekim'de, Gökçe 81 yıl hapis cezası ile toplam 394 bin 300 TL para cezasına çarptırılırken, eşi Oğuzhan Yüce'nin ise beraatine karar verildi.

ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

Safiye Gökçe Yüce avukatları aracılığıyla istinaf mahkemesine itirazda bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi, 23 Kasım’da Safiye Gökçe Yüce'nin cezalandırılması yönünde kesin, somut ve inandırıcı delilin dosya kapsamında mevcut olmadığı kanaatiyle ‘şüpheden sanık yararlanır’ evrensel ilkesi de dikkate alınarak hükmün bozulmasına karar verip, dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Ceza Dairesi ayrıca Safiye Gökçe Yüce’nin tahliyesine de karar verdi. Yüce, böylece tutuklandıktan 52 gün sonra tahliye edildi.