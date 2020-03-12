Bit nasıl temizlenir? Bit neden olur?

Bitin hızlıca bulaşmasının önüne geçebilmek için ve insanı ciddi manada rahatsız eden dertlerden kurtulmak adına ev ortamlarında izlenecek kolay yollar bulunur.

Bit Neden Olur?

Çocuk veya yetişkin fark etmeksizin herkes bite yakalanabilir. En yaygın olan belirtisi, ensenin ve başın şiddetli bir şekilde kaşınmasıdır. Saç biti, oldukça bulaşıcı bir durumdur. Fırça, tarak, eşarp, şapka, yastık, tüylü oyuncaklar gibi paylaşılan eşyalar ile yaygınlık gösterirler.

Yinelenen salgın riskini azaltmak adına bu eşyaların paylaşılmasından kaçınmak gerekir. Bunun dışında yastık, döşeme gibi temas edilen yüzeyler sayesinde kişiden kişiye geçmektedir. Ancak asıl bulaşma, saç temasıdır. Bit; yuva, okul gibi ortamlar içerisinde oldukça kolay şekilde dağılır.



Bit Nasıl Temizlenir?

Kreşe ya da okula giden çocuklar varsa bit salgını evdeki herkese bulaşabilir. Unutulmaması gereken husus; bu vaziyetle herkesin karşı karşıya kalacağıdır. Bitler; çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin ayrım yapmadan herkese bulaşabilir. Bundan ötürü çok çocuğu ve uzun saçları olanları yani daha çok kız çocuklarını tercih etseler bile erkeklerde görülme olasılığı yüksektir.

Çocukların kalabalık halinde oldukları anaokulu, okul gibi ortamlarda salgın görülebilir. Tedavisi, çok önemlidir. Evde ya da okulda birinde bit ispat edildiği zaman herkesin kontrol edilmesi gerekir. Bitlenme durumundan şüphelenen vaziyetlerde ilk önce doktora başvurulması önemlidir.

Bit tedavisinde verilen ilaçlar kesinlikle bir doktor tavsiyesiyle ve doktorların anlattığı biçimde kullanılmalıdır. Bu amaçla kullanılan kimyasal içeren losyonlar ve farklı şampuanlar vardır. Fakat hiçbir ilacın bitleri öldürmesi yüzde yüz ihtimalli değildir. Bu sebeple ilaç tedavisinin dışında sirke ve bitlerin dişli özel tarakların kullanılmasıyla uzaklaştırılması gerekmektedir.

Yumurtalar da bir zaman sonra canlı bit haline geleceğinden tedavinin her iki basamağının eşit derecede mühim olduğu unutulmamalıdır. Güvenli ve kalıcı bir uygulama olması bakımından bütün prosedürlerin sekiz gün yenilenmesi gerekiyor Çünkü hayatta kalan bitler, bu süreçte parazite dönüşmeye başlar. Başarılı müdahalenin ardından bilhassa çocuklar uzunca süre düzenli şekilde kontrol edilmelidir.

Çarşaflar, yastık kılıfları, saça temas eden bütün eşyalar, kıyafetler en az 60 derece ile yıkanmalıdır. Yıkanmayan malzemeler adına kuru temizleme ya da kızgın ütü yapılacak seçenekler arasında yer almaktadır. Bunlarında yapılamayacağı eşyalar iki kat büyük boy poşet içerisine konularak ağzı sıkıca bağlanıp, hava alması önlenip üç- dört hafta bu biçimde tutulduğu takdirde bitlerden ve sirkelerden kurtulmak mümkün olacaktır. Fırça ve saç tarakları da sıcak su içerisinde bekletilerek temizlenmeli.