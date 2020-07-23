BIST100 yüzde 0.81 yükseldi, dolar 6.84 lirada

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi, yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yılın ikinci yarısında "talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin" hale geleceği öngörüsünün korunduğuna işaret edilerek, bununla birlikte yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunun değerlendirildiği vurgulandı ve "Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında toparlanmaya çalışan dolar, iç piyasada ise bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8309 lira ve en yüksek 6.8526 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

- euro en düşük 7.9032 lira ve en yüksek 7.9509 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6794 lira ve en yüksek 8.7359 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.15404 - 1.16092 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.15949 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında aylık bazda yüzde 2.7 düşüşle, Haziran ayındaki 62.6 düzeyinden, Temmuz ayında 60.9'a geriledi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 79.9 iken, Temmuz ayında yüzde 0.9 artarak 80.6'ya çıktı.

Buna karşılık, gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayındaki 85.5 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 3.9 oranında azalarak 82.2'ye indi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi de, Haziran ayındaki 62.1 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 1.7 azalarak 61'e geriledi.

Ayrıca, gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi de, Haziran ayındaki 23.1 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 14 azalışla 20'nin de altına inerek 19.9'a düştü.