Bismillahillezi La Yedurru Duası Nedir? Anlamı, Türkçe Ve Arapça Okunuşu

Birçok dua hastalıklara, borçlu olanlara, musibete uğrayanlara göre farklı farklı okunabileceği gibi bir dua tüm durumlarda okunabilir. Hasta olunduğunda şifa bulmak için, borçlu olunduğunda, başına bir musibet geldiğinde, istediği bir şey olduğunda ya da herhangi bir zamanda Allah’a dua edilir.

Bismillahillezi La Yedurru Duası Nedir?

Bismillahillezi La Yedurru diye başlayan dua kulun her türlü sıkıntıdan, beladan, sorundan Allah’a sığınması için edilen dualardan biridir. Resullallah (s.a.v.) tarafından söylenilen bu dua rivayet edilmesi üzerine bu dua her zaman müminler tarafından okunulan bir duadır. Bu dua kişiyi büyülerden, kötülüklerden, zalim olan kişilerin zulmünden, yoksulluktan, sıkıntıdan, hastalıklardan, başa gelebilecek olan bela ve musibetlerden koruması için okunması gereken dualardan biridir. Bismillahillezi la yedurru duası son peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in okuduğu ve okunmasını tavsiye etmiş olduğu bir duadır. Bizzat son peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v.) tarafından okunan bu dua tavsiye ettiği üzere mutlaka okunması gereken dualardan biridir. Bizzat Peygamber (s.a.v.) tarafından okunması ve tavsiye edilmesi ile oldukça önemli olan dualardan biridir.

Bismillahillezi La Yedurru Duası Anlamı

Bismillahillezi la yedurru duasının anlamı: “ İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir» derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” Allah resulü (s.a.v.) bu duayım kim her gün sabah ve akşam üç kez bu duayı okursa o kişiye Allah’ın izni ile hiçbir şeyin ona zarar veremeyeceğini söylemiştir. Bir başka hadiste ise Peygamberimiz (s.a.v.)’in buyurduğuna göre; “ Bismillahillezi la yedurru ile başlayan duayı sabah ile akşam vakitlerinde her gün okuyan bir kişi zalimlerden ve büyücülerden emin olur” demiştir. Bu dua kişinin zalimlerin şerrinden, sihirlerin şerrinden, nazardan, hastalıklardan, fitnelerden, belalardan ve dertlerden kişinin emin olması için okunacak dualardan biridir. Her gün mutlaka okunması gerekir. Bismilllahillezi la yedurru duası Allah’ın izni ile okuyan kişiyi her türlü beladan koruyacak bir duadır.

Bu duayı okuyan kişi bilir ki yerde ve gökte Allah her şeyi duyar ve görürü. Allah bize gelebilecek olan musibeti, belayı, hastalığı bilir ve buna isterse izin verir, isterse bunların meydana gelmesini önler. Bunun bilincinde olarak okunan bu dua kişinin Allah’ın da izni ile korunur. Allah bütün yaratıkların yaratıcısı olandır. O ne isterse o olur. Bu duanın vesilesi ile Allah kişiye karşı oluşabilecek hastalık, zalimlerin zulmü, yoksulluk, unutkanlık, borç, nazar, büyücülerin yapmış olduğu büyüler, fitneler gibi her türlü musibetlerden Allah’a sığınarak korunur. Bu duayı bilerek, içten, samimi bir şekilde okuyan kişi Allah’ın izni ile korunur. Resullah (s.a.v.)’in belirttiğine göre her gün sabah vakti üç defa Bismillahillezi la yedurru duasını okuyan kişi akşama kadar musibetlerden korunur. Hergün akşam vakitlerinde üç defa Bismilllahillezi la yedurru duasını okuyan kişi sabah vakti olana kadar tüm bela ve musibetlerden korunur.

Bismillahillezi La Yedurru Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu

Bismillahillezi la yedurru duasının Türkçe okunuşu; Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim’dir. Arapça okumayı bilmeyen kişiler bu şekilde Türkçe okunuşu ile duayı okuyabilmektedirler. Arapça okunuşunun Türkçe yazılmış halidir.