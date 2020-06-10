MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBisikletten düşen çocuk feci şekilde can verdi! Kahreden olay...
GeriGündem Bisikletten düşen çocuk feci şekilde can verdi! Kahreden olay...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kazım BULUT/ DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Bisikletten düşen çocuk feci şekilde can verdi! Kahreden olay...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bisikletten düşen çocuk feci şekilde can verdi! Kahreden olay...
Abone Olgoogle-news

Bursa’da, yokuşta sürdüğü bisikletin gidonu, dengesini kaybedip düşmesi üzerine karnına saplanan Mehmet Kantar (13), hayatını kaybetti.

Olay, sabah, Gemlik’e bağlı Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi’nde meydana geldi. Yokuşta bisiklet süren Mehmet Kantar, dengesini kaybederek, düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kantar, götürüldüğü Gemlik Devlet Hastanesi’nda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bisikletten düşen çocuk feci şekilde can verdi Kahreden olay...


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle