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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bisikletli zabıtadan ilk devriye

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Bisikletli zabıtadan ilk devriye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi atlı zabıta biriminin ardından şimdi de bisikletli zabıta birimi kurdu.

Bisikletli zabıtalar dün Beyoğlu’nda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile Üsküdar’da Üsküdar Meydanı ve Salacak’ta devriye attı. Bisikletli zabıtalar, İstanbul’un daha çok turistik meydanlarında ve sahillerinde görev yapacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bisikletli zabıta biriminin kuruluşunu sosyal medya hesabından, “Bisikletli Zabıta. İstanbul’un önemli noktalarında bisikletli ve atlı zabıtalarımız göreve başladı” notuyla duyurdu.

Bisikletli zabıtadan ilk devriye

İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, motorlu araçlarla yapılan zabıta hizmetlerine bisikletin de entegre edilmesiyle yıllık maliyetlerde de tasarruf sağlanacağını belirtti.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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