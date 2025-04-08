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Bisikletli tarih öğretmeninin feci ölümü

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#Sivas#Öğretmen#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 16:16

Sivas'ta, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz (58) hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivasspor Caddesi’nde meydana geldi. A.E.B. (22) yönetimindeki 06 US 470 plakalı otomobil, bisikletiyle giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bisikletli tarih öğretmeninin feci ölümü

Otomobil sürücüsü A.E.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Sivas#Öğretmen#Kaza

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