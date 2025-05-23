Bisikletli ölümlerini anmak için ‘sessiz sürüş’

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İlk kez 2003 yılında ABD’de trafikte hayatını kaybeden ve yaralanan bisikletlileri anmak ve farkındalık yaratmak için düzenlenen Sessiz Sürüş etkinliği, Antalya’da da düzenlendi. Tüm dünya ile eş zamanlı olarak Bisiklet Antalya Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan bisikletçiler saygı duruşu niteliğinde sessiz şekilde pedal çevirerek şehirde tur attı.

Hem bisikletli ölümlerine hem de trafikte bisikletlilere saygı çağrısı da taşıyan etkinlik sonunda yapılan açıklamada, bisikletin sadece bir spor ya da ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğu vurgulandı ve daha güvenli yollar için toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğü ifade edildi.