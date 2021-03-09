Bisikletli kahraman

Devlet okullarında 21 yıldır sınıf öğretmenliği yapan 43 yaşındaki Savaş Öztorun, 10 yıl önce bisiklet kullanmaya başladı. Avrupa ülkelerini bisiklet ile gezen Öztorun, İstanbul trafiğinde bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullandı. Okula bisikletle giden Öztorun, çocukların ilgisini fark etti. İlkokul öğrencilerinin teneffüs aralarında bisikleti incelemeleri Öztorun’da sürüş eğitimi fikrini oluşturdu. Bu durumu gören Öztorun, 2018 yılında görev yaptığı Beşiktaş Mahmut Erseven İlkokulu’nda 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda okuyan 450 öğrenciye ‘güvenli sürüş eğitimi’ dersleri verdi. Özgür Pedallar Kulübü de bu şekilde “Hayat sıkıcı değil, senin bisikletin yok” sloganıyla kuruldu. Öztorun’un tayini geçtiğimiz yıl Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu’na çıktı. Öztorun projesini burada da devam ettirdi, okulun bahçesine bisiklet yolları çizerek eğitim vermeye başladı.

HEDEF MUTLU ÇOCUKLAR

Özgüveni yüksek mutlu çocuklar yetiştirmenin önemine dikkat çeken Savaş Öztorun, “Bizler eğitimciyiz, öğretmeniz. Çocuklarımızı yarınlara hazırlarken sadece akademik başarının peşinde değiliz. Özgüveni yüksek, mutlu, umutlu çocuklar yetiştirmek en büyük hedeflerimiz arasında. Okulunu seven çocuk okuluna koşarak gelecektir. Kulübümüze kayıtlı 2 bin 700’e yakın üyemiz var” dedi.

Kocamustafapaşa İlkokulu’nda öğrencilere teorik ve pratik eğitimler verdiğini söyleyen Öztorun “Okulda 1100 öğrencimiz bulunuyor. Her sınıf düzeyinde 6 saat teorik eğitimden sonra uygulama eğitimleri veriliyor. Bisiklet kullanmayı bilmeyen öğrencilerimize bisiklet kullanmayı öğretip, bilen öğrencilerimize de ileri düzey sürüş teknikleri ve temel trafik kuralları öğretiyoruz. Okulumuzda her sınıfın haftada 1 saat bisiklet dersi bulunuyor. Eğitimlerimizi bisikletseverlerin desteğiyle temin ettiğimiz 50 bisikletle yapıyoruz” dedi. İSTİHBARAT SERVİSİ

50 ÖĞRETMEN EĞİTİM VERDİ

Pandemi döneminde eğitimlerin aksadığını belirten Savaş Öztorun, “İki yılı geçen sürede 50 civarı öğretmenimizle güvenli sürüş eğitimi verdik. Fatih bölgesinde pandemi öncesi sadece 7 ilkokulumuzu davet edebildik ve bisiklet derslerini verebildik. Şu ana kadar üç bine yakın öğrencimize güvenli sürüş eğitimi verdik. Pandemi bizleri de evlerimize kapattı. Uzaktan eğitim ile belki akademik bilgilerini geliştirebiliriz. Ama sosyalleşmelerini, toplum içinde kendilerini ifade etmelerini, akranlarıyla olan iletişimini bir tablet ekranından nasıl verebiliriz? En kısa sürede okul bahçelerimizin, koridorlarımızın öğrencilerimizin sesleriyle dolmasını ve tekrardan pedallarımızı çevirmeyi bekliyoruz” dedi. Özgür Pedallar projesinin Türkiye’nin her okulunda uygulanması amacını taşıdıklarını söyleyen Öztorun, ilkokul 1. sınıf çocuklar için küçük bisiklet ihtiyaçları olduğunu belirtti.