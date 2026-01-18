×
Bisikletli genci tehdit eden şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kaleiçi#Bisiklet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 17:45

Antalya Kaleiçi bölgesinde bisiklet süren bir genci tehdit edip hakarette bulunan K.A., yakalanıp gözaltına alındı.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde bisiklet süren bir gencin maskeli bir kişi tarafından tehdit edilip hakarete uğradığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, tehdit olayının 14 Ocak saat 21.00 sıralarında, Kaleiçi Bölgesi Hıdırlık Sokak-Hesapçı Sokak kesişiminde, yaşı küçük Y.T.K.'ye K.A. adlı şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüpheli K.A., ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bisikletli genci tehdit eden şüpheli gözaltında

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

