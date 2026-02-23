×
HABERLERGündem Haberleri

Bisikletli çocuğun feci ölümü! Uzanarak kullanırken otomobille kafa kafaya çarpıştı

Güncelleme Tarihi:

#Bisiklet#Gaziantep#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 16:38

Gaziantep'te Barış Tanrıverdi (18) üzerine uzandığı bisiklet ile otoyolda otomobile çarptı. Kazada Tanrıverdi, hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Şubat'ta akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi tarihi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Barış Tanrıverdi (18) üzerine uzandığı bisiklet ile otoyolda otomobile çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıverdi, kurtarılamadı.

Tanrıverdi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan kaza, Tanrıverdi'nin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Tanrıverdi'nin üzerine uzanarak sürmeye çalıştığı bisikletle sola manevra yapmaya çalıştığı ardından önündeki otomobile hızla çarpması yer aldı.

