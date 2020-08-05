Bisikletli Ã§ocuÄŸa otomobil Ã§aptÄ±: 2 si aÄŸÄ±r 7 yaralÄ±

Kaza, UÄŸurmumcu Mahallesi'nde gece saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden yolun karÅŸÄ±sÄ±na bisikletiyle geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Efe KÄ±lÄ±Ã§'a, GÃ¼ven KoÃ§ak'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 GC 0111 plakalÄ± otomobil Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle yola savrulan Ã§ocuk aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Otomobilde ise aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu 6 kiÅŸi yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren Ã§evredeki vatandaÅŸlar, bir yandan yardÄ±ma koÅŸarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±lara ilk mÃ¼dahaleyi yaparak Ã§evre hastanelere kaldÄ±rdÄ±. YaralÄ±lardan ikisinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kaza sonrasÄ± olay yerine gelen polis ekipleri Ã§evrede Ã¶nlem alÄ±rken, itfaiye ekipleri de kazaya karÄ±ÅŸan otomobilde inceleme yaptÄ±. Otomobil Ã§ekiciyle yoldan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

"Ã‡OCUÄžUN DURUMU KÃ–TÃœYDÃœ"

Kaza sonrasÄ± yardÄ±ma koÅŸan bir kiÅŸi, "Ã‡ocuk yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek iÃ§in buradan aniden Ã§Ä±kÄ±yor. Gelen araba da hÄ±zlÄ± gelmiyor muhtemelen, Ã§ocuÄŸa vurmamak iÃ§in fren yapÄ±p manevra yapÄ±yor ama duramÄ±yor Ã§ocuÄŸa vuruyor. Kendisi de yolun ortasÄ±ndaki aÄŸaca ve beton bariyere vuruyor. AraÃ§ta 6 kiÅŸiler, yaralÄ±lar vardÄ± ilk yardÄ±m mÃ¼dahalesini yaptÄ±k. AraÃ§ta bulunan bir kiÅŸinin durumu aÄŸÄ±rdÄ± sanÄ±rÄ±m, sÄ±rtÄ±nda kÄ±rÄ±klar vardÄ± herhalde. Ã‡ocuÄŸun durumu kÃ¶tÃ¼ydÃ¼ yerde yatÄ±yordu. Ona fazla dokunamadÄ±k. Ambulans geldi aldÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Allah yardÄ±mcÄ±larÄ± olsun. Ä°lk yardÄ±m eÄŸitimim vardÄ±, ona istinaden elimizden geleni yaptÄ±k. SaÄŸlÄ±k ekipleri gelince onlara teslim ettim" dedi.Â

KAZA ANI SANÄ°YE SANÄ°YE KAMERADA

AyrÄ±ca, kaza anÄ± bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde bisikletli Ã§ocuÄŸun yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek istediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin devamÄ±nda ise seyir halindeki otomobilin Ã§ocuÄŸa Ã§arptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenirken, Ã§ocuk ve bisikletinin savrulduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de yer alÄ±yor. Kaza sonrasÄ± Ã§evredeki vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±ma koÅŸmasÄ± da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yansÄ±yor. Ã–te yandan, olay sonrasÄ± yaÅŸananlar ise bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonu ile kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde kaza sonrasÄ± vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±ma koÅŸtuÄŸu, saÄŸlÄ±k ekiplerinin de yaralÄ± Ã§ocuÄŸa mÃ¼dahale ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. AmbulanslarÄ±n, itfaiye ve polisin de olay yerinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, yaralÄ±lar sedyeler ile ambulanslara konuluyor.