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AA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 20:23,Son Güncelleme:

Bisikletli çocuğa çarpmamaya çalışırken devrildi: 3 yaralı

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Bisikletli çocuğa çarpmamaya çalışırken devrildi: 3 yaralı
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Kırıkkale'de, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpmamak için manevra yapan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi, 3 kişi yaralandı.

Davut Akyüz (48) idaresindeki 06 VDN 59 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Valilik Konağı karşısında bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Yusuf Tosun'a (9) çarpmamak için manevra yapınca önce kaldırıma ardından Salih Yusuf'a çarpıp devrildi.

Yaralanan sürücü, Salih Yusuf ve otomobilde bulunan Çelebi Işık (52), 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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