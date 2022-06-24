Bisikletlere trene binme izni

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İşte kurallar:

BANLİYÖ TRENLERİ VE MARMARAY TRENLERİNDE:

- Pazar ve milli bayram günleri hariç diğer günlerde yolcu yoğun saatler (zirve saatler) olan 07.00-08.30 ila 16.00-19.30 saatleri dışında bisikletler trenlerde yolcu beraberinde küçük el bagajı kabul edilecek, taşıma için ayrıca bir ücret alınmadan taşınmaktadır.

- Yolcu yoğun saatlerde ise trenlere kesinlikle bisiklet kabul edilmemektedir.

- Yolcu yoğunluğu olmayan pazar günlerinde ve milli bayramlarda gün boyunca bisikletler ücretsiz olarak taşımaya kabul edilmektedir.

- Bisikletler tüm vagonlara kabul edilerek ve varsa bisiklet taşıması için ayrılan boşluklarda veya ara boşluklarda yolcu geçişini engellemeyecek şekilde taşınması sağlanmaktadır.

- Asansörlerde, yürüyen merdivenlerde, trenlerde ve trenlere iniş binişlerde kendilerine ve/veya diğer yolculara verilecek her türlü zarar ve ziyandan bisiklet sahibi sorumludur.

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- Turnike olan bölgelerde bisiklet geçişleri engelli turnikelerinden yapılmaktadır.

YÜKSEK HIZLI TRENLERDE:

- YHT’lerde el bagajları için ayrılmış bölmeye sığabilecek ölçüde katlanabilir bisikletler, yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilmekte ve yolcusu beraberinde ücretsiz taşınmaktadır.

- YHT'lerde katlanamayan bisikletlerin taşınmasına izin verilmemektedir.

ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERDE:

- Anahat ve bölgesel trenlerde, sadece tren teşkilatında furgon veya furgon bölmesi olan trenlere, katlanamayan bisikletler yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilmekte ve ücretsiz taşınmaktadır. Teşkilatında furgon olmayan trenlerde bagaj bölmesine sığabilecek ölçüde katlanabilir bisikletler, yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilmekte ve ücretsiz taşınmaktadır. Bu trenlerde katlanamayan bisikletlerin taşınmasına izin verilmemektedir.

- Tren teşkilatında furgon veya furgon bölmesi olan trenlerde, katlanamayan bisikletlerin açık hali ile sığmasının mümkün olmadığı durumlarda tekerlerinin ve pedallarının sökülerek boyutunun yolcu tarafından küçültülmesi gerekmektedir.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

BİSİKLET Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu kararın ardından şunları söyledi: “Bisikletin tabana yayılması, bisikletli yaşamın kolaylaştırılması ve her yerde kabul görmesi adına verdiğimiz emeğin yanında olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederiz. Bisikletin gerçek bir ulaşım aracı olarak kabul görmesi ve bu çevreci, sağlıklı ulaşım aracının daha fazla kullanılması konusunda verdiğimiz mücadele devam edecek, bisikletli yaşamı daha kolay ve daha güvenli hale getireceğiz.”