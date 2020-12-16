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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Bisikletle tehlikeli yolculuk

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Bisikletle tehlikeli yolculuk
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Bursa’da bir bisiklet sürücüsü, rüzgar koridoru oluşturan kamyonun arkasına takıldı, canını hiçe sayarak yolculuk etti.

Merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı Caddesi üzerinde saatte yaklaşık 50 kilometre hızla giden kamyonun arkasına bir bisiklet sürücüsünün yaklaşması dikkat çekti.
Rüzgar koridoru oluşturan kamyonun arkasında canını hiçe sayarak trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen bisikletlinin bu tehlikeli hareketleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Trafik Polisi Yetkilileri, bu tür hareketlerin tehlikeli olduğuna dikkat çekerek sürücüleri uyardı.

Bisikletle tehlikeli yolculuk

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