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Bisikletle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibini arama çalışmalarında 5’inci gün

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#İzmir#Bisiklet#Polis
Bisikletle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibini arama çalışmalarında 5’inci gün
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 14:27

İZMİR'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'ı (51) arama-kurtarma çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor.

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Özbek Mahallesi'nde yaşayan ve tekneyle balık turu düzenleyen Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından jandarma Günaltın'ın bulunması için arama çalışması başlattı. Çalışmalara AFAD, AKUT, jandarma asayiş ve jandarma komando ekipleri, iz sürme köpekleri ve köylüler de katılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarında 5'inci güne girilirken, özellikle bölgedeki orman ve dağlık alanlar da kontrol ediliyor. (DHA)

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#İzmir#Bisiklet#Polis

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