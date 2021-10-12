Bisikletle 12.500 km yol yaptı, kıtalara can verdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
7.5 milyon aşısız alarmı 90 günde 16 bin can gitti...7.5 milyon aşısız alarmı! 90 günde 16 bin can gitti...#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
A Milli Takım tur şansını sürdürdü İşte Dünya Kupası G Grubunda A Milli Takımın puan durumuA Milli Takım tur şansını sürdürdü! İşte Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım'ın puan durumu#A Milli Takımı
Kölnde bir cesur yürek Ezana izin verdi, hedef oldu ama...Köln'de bir cesur yürek! Ezana izin verdi, hedef oldu ama...#Henriette Reker
Merakla beklenen rapor yayınlandı... Korona itirafıMerakla beklenen rapor yayınlandı... Korona itirafı! #Koronavirüs
Tüketici mahkemesinden flaş cayma bedeli kararıTüketici mahkemesinden flaş 'cayma bedeli' kararı!#İnternet Aboneliği
Fabrikatörlere makaron operasyonu 13 kişi tutuklandıFabrikatörlere makaron operasyonu! 13 kişi tutuklandı#Makaron Kaçakçılığı
Dev bankanın CEOsundan şok sözler Bitcoin yatırımcıları dikkatDev bankanın CEO'sundan şok sözler! Bitcoin yatırımcıları dikkat#Jamie Dimon
Pes Bu da taksimetreli korsanPes! Bu da taksimetreli korsan#Korsan Taksi
‘Yıl sonunu tarihi rezervle kapatacağız’‘Yıl sonunu tarihi rezervle kapatacağız’#Merkez Bankası
İdlib’den ürküten rapor Kimyasal madde depolanıyor...İdlib’den ürküten rapor! 'Kimyasal madde depolanıyor...'#İdlib
Millilerden hayati geri dönüş 3 puan 90+9da geldiMillilerden hayati geri dönüş! 3 puan 90+9'da geldi #Dünya Kupası Elemeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan terörle mücadele mesajı: Artık tahammülümüz kalmadıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Artık tahammülümüz kalmadı#Kabine Toplantısı
90+9daki gol sonrası duygusal anlar Gözyaşlarını tutamadı90+9'daki gol sonrası duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadı#A Milli Futbol Takımı
Millet İttifakının adayı kim olacak Prof. Dr. Ayaydın CNN TÜRKte açıkladıMillet İttifakı'nın adayı kim olacak? Prof. Dr. Ayaydın CNN TÜRK'te açıkladı#Seçim
HABERLERGündem Haberleri

Bisikletle 12.500 km yol yaptı, kıtalara can verdi

#Bisiklet#Ağaç Dikimi#Gürkan Genç
Bisikletle 12.500 km yol yaptı, kıtalara can verdi

Bisikletiyle 9 yıldır dünyayı gezen ‘Demir Atlı Adam’ lakaplı Gürkan Genç, geçtiği ülkelere ve kıtalara ağaç dikiyor. Son olarak Guatemala’ya ulaşan Genç, bir grup arkadaşıyla birlikte ülkenin başkentine 410 ağaç dikti. Genç, “Her kıtada bir ağaç dikmişliğim oldu” dedi.

Haberin Devamı

2012 yılından bu yana bisikletiyle 50’nin üzerinde ülke gezen 41 yaşındaki Gürkan Genç, geçtiğimiz hafta Guatemala’ya ulaştı. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için dünyayı turlayan Gürkan Genç’in bir başka hedefi de geçtiği her yere ağaç dikerek kendisinden bir iz bırakmak. Genç, yola çıktığı Türkiye’den başlayarak Çin, İspanya, Güney Afrika, Kolombiya ve Şili’ye ağaç dikti.

‘410 AĞAÇ DİKTİK’

Geçtiğimiz hafta Guatemala City’e ulaşan ve buradan Amerika Birleşik Devletleri’ne pedal basacağını anlatan Gürkan Genç şunları söyledi: “Her kıtada bir ağaç dikmişliğim oldu. Guatemala’da fidanları bir organizasyon temin ediyor ve dikim yapmak isteyen halktan uygun kişilere teslim ediyorlar. Günde 200 ila 400 ağaç arası dikim yapıyorlar. Guatemala’nın başkentini bölgelere ayırmışlar. 16. bölgeye, hostelinde kaldığım Marcos’un sayesinde şehrin içinde kalan bir alana 410 fidan ağaç diktik. Şehirleşme ilerlerken ağaçlar kesilmeye dünyanın her yerinde devam ediyor. Marcos ve arkadaşları da bölgedeki ağaç sayısını arttırmak amacı ile işbölümü yapmışlar. Hemen her gün farklı gruplarla ağaç dikimi yapıyorlar. El verenlerden biri de ben oldum. Var olan bitki topluluğuna zarar vermeyecek ağaçları, yapılaşmanın olamayacağı alanlara diktik.”

Bisikletle 12.500 km yol yaptı, kıtalara can verdi

Haberin Devamı

2025’TE SONA ERECEK

2010’da bisikletiyle Japonya’ya doğru yola çıkan Gürkan Genç, Gürcistan üzerinden Özbekistan, Tacikistan ve Çin’i geride bırakarak 12 bin 500 kilometre yol kat etti. ‘Demir Atlı Adam’ lakabını alan Genç, 2012’de çıktığı dünya turunda, Avrupa, Afrika, Asya ve son olarak Amerika kıtasını bisikletiyle geçti. Dünya turunu 2025’te bitirmeyi planlayan bisikletçi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bisiklet#Ağaç Dikimi#Gürkan Genç