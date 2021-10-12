Bisikletle 12.500 km yol yaptı, kıtalara can verdi

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2012 yılından bu yana bisikletiyle 50’nin üzerinde ülke gezen 41 yaşındaki Gürkan Genç, geçtiğimiz hafta Guatemala’ya ulaştı. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için dünyayı turlayan Gürkan Genç’in bir başka hedefi de geçtiği her yere ağaç dikerek kendisinden bir iz bırakmak. Genç, yola çıktığı Türkiye’den başlayarak Çin, İspanya, Güney Afrika, Kolombiya ve Şili’ye ağaç dikti.

‘410 AĞAÇ DİKTİK’

Geçtiğimiz hafta Guatemala City’e ulaşan ve buradan Amerika Birleşik Devletleri’ne pedal basacağını anlatan Gürkan Genç şunları söyledi: “Her kıtada bir ağaç dikmişliğim oldu. Guatemala’da fidanları bir organizasyon temin ediyor ve dikim yapmak isteyen halktan uygun kişilere teslim ediyorlar. Günde 200 ila 400 ağaç arası dikim yapıyorlar. Guatemala’nın başkentini bölgelere ayırmışlar. 16. bölgeye, hostelinde kaldığım Marcos’un sayesinde şehrin içinde kalan bir alana 410 fidan ağaç diktik. Şehirleşme ilerlerken ağaçlar kesilmeye dünyanın her yerinde devam ediyor. Marcos ve arkadaşları da bölgedeki ağaç sayısını arttırmak amacı ile işbölümü yapmışlar. Hemen her gün farklı gruplarla ağaç dikimi yapıyorlar. El verenlerden biri de ben oldum. Var olan bitki topluluğuna zarar vermeyecek ağaçları, yapılaşmanın olamayacağı alanlara diktik.”

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2025’TE SONA ERECEK

2010’da bisikletiyle Japonya’ya doğru yola çıkan Gürkan Genç, Gürcistan üzerinden Özbekistan, Tacikistan ve Çin’i geride bırakarak 12 bin 500 kilometre yol kat etti. ‘Demir Atlı Adam’ lakabını alan Genç, 2012’de çıktığı dünya turunda, Avrupa, Afrika, Asya ve son olarak Amerika kıtasını bisikletiyle geçti. Dünya turunu 2025’te bitirmeyi planlayan bisikletçi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor.