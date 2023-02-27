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Bisikletiyle ‘umut’ dağıtıyor

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#Deprem#Hatay#Bisiklet
Bisikletiyle ‘umut’ dağıtıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:00

Uzun süredir bisiklet sporuyla ilgilenen üniversite öğrencisi Berfin Kolcu, depremin ardından Hatay’a giderek afetzedelere yardım edenlerden sadece biri.

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Yanına yardım malzemelerini, bisikletini ve römorkunu alan Kolcu, bölgeye gönderilen yardım malzemelerini sokak sokak dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve yetkili kurumlar ile koordineli hareket eden Kolcu, özellikle enkazlar nedeniyle araç girişinin yapılamadığı mahallelere yardım götürdü.

‘ÇARESİZLİĞİ ÖĞRENDİM’

Hatay'da yaşadıklarını hayatı boyunca unutmayacağını dile getiren Kolcu, “Depremin ardından oluşan acı tabloyu görünce, oradaki insanlar için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Okulumuz da sömestr tatilinde olduğu için bisikletimle bölgeye gitmeye karar verdim. Depremin oluşturduğu yıkım, tahmin ettiğimden fazlaydı. Sanki gerçek hayatta değil de korku filminin setinde gibiydim. Ailelerini ya da işlerini kaybeden insanlar, enkazdaki yakınlarından umutlu bir haber için bekleyenler, çaresizlik içinde ne yapacağını bilmeyerek ağlayanlar; inanın bunları anlatmak çok zor. Acının, üzüntünün ve çaresizliğin ne olduğunu Hatay'da öğrendim. Aynı zamanda umudun ne kadar güzel, değerli bir şey olduğunu da ilk kez bu kadar derinden fark ettim” dedi. 

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#Deprem#Hatay#Bisiklet

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