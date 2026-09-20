Bisikletiyle park halindeki minibüse çarpan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen kazada, bisikletinin hakimiyetini kaybederek park halindeki minibüse çarpan Enes Eren Güçtekin ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Kilimli Sokak'ta meydana geldi. Enes Eren Güçtekin, kullandığı bisikletin hakimiyetini kaybedip yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güçtekin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güçtekin, kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.