Bisikletiyle çamura saplanan çocuk, devriye gezen polis ekipleri sayesinde kurtuldu

#Polis Kurtarma Operasyonu#Çocuk Bisiklet Kazası#Göktürk Gölet Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 10:03

İstanbul Göktürk'te bisikletiyle gölet çevresindeki çamura düşen çocuk, "imdat" çığlıklarını duyan polis ekipleri sayesinde saplandığı yerden kurtarıldı.

Göktürk'e 3 arkadaşıyla bisikletle gezmeye giden Ç.Y. (14), gölet çevresinde düşerek çamura saplandı. Devriye gezen Göktürk Polis Merkezi Amirliği polislerinin 'İmdat' çığlığı atmasıyla fark ettiği çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ailesine teslim edildi. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

BELDEN AŞAĞISI ÇAMURA GÖMÜLDÜ

Olay, 3 Nisan Cuma günü saat 16.45 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göktürk'e Kağıthane'den bisikletleriyle gezmeye giden 3 arkadaştan Ç.Y., gölet çevresinde dengesini kaybederek çamura düştü. Belden aşağısı çamura gömülen çocuk kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayınca çevrede devriye görevi yapan Göktürk Polis Merkezi Amirliği polisleri çocuğun 'İmdat' çığlığı atması üzerine durumu fark etti.

POLİSİN DİKKATİYLE KURTARILDI

Polis ekipleri çocuğun bulunduğu noktaya gelerek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve Eyüpsultan Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çamura saplandığı yerden çıkarılan çocuk, sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine ailesine teslim edildi. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

