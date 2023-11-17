Bisikletiyle aracÄ±na Ã§arpan Ã§ocuÄŸa tokat attÄ±... O anlar kamerada

GÃ¼ncelleme Tarihi:
Olay, 15 KasÄ±m'da Ã¶ÄŸle saatlerinde KayabaÅŸÄ± Mahallesi'ndeki bir akaryakÄ±t istasyonunda meydana geldi. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, aracÄ±na Ã§arptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla bisikletli H.A.'ya tokat attÄ±. Ä°hbar sonrasÄ± harekete geÃ§en polis, ÅŸÃ¼phelinin Salih Y. olduÄŸunu belirledi. Salih Y. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, ÅŸÃ¼pheli polisteki ifadesinde, "Otomobilime Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannettim. Ã‡ok Ã¶fkelendim. AmacÄ±m, Ã§ocuÄŸa zarar vermek deÄŸildi. Ã‡ok piÅŸmanÄ±m" dedi. Olay anÄ± kameraya yansÄ±rken, soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â Â