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Bisikletiyle aracÄ±na çarpan çocuÄŸa tokat attÄ±... O anlar kamerada

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#KÄ±rÅŸehir#Tokat#KÄ±rÅŸehir Haberleri
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 17, 2023 14:09

KÄ±rÅŸehir'de otomobile Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bisikleti kullanan H.A.'ya (8) tokat atan Salih Y. (57), gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheli polisteki ifadesinde, "Otomobilime Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannettim. Ã‡ok Ã¶fkelendim. AmacÄ±m, Ã§ocuÄŸa zarar vermek deÄŸildi. Ã‡ok piÅŸmanÄ±m" dedi. Olay anÄ± kameraya yansÄ±rken, soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

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Olay, 15 KasÄ±m'da Ã¶ÄŸle saatlerinde KayabaÅŸÄ± Mahallesi'ndeki bir akaryakÄ±t istasyonunda meydana geldi. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, aracÄ±na Ã§arptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla bisikletli H.A.'ya tokat attÄ±. Ä°hbar sonrasÄ± harekete geÃ§en polis, ÅŸÃ¼phelinin Salih Y. olduÄŸunu belirledi. Salih Y. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, ÅŸÃ¼pheli polisteki ifadesinde, "Otomobilime Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannettim. Ã‡ok Ã¶fkelendim. AmacÄ±m, Ã§ocuÄŸa zarar vermek deÄŸildi. Ã‡ok piÅŸmanÄ±m" dedi. Olay anÄ± kameraya yansÄ±rken, soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â Â

Bisikletiyle aracÄ±na Ã§arpan Ã§ocuÄŸa tokat attÄ±... O anlar kamerada

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#KÄ±rÅŸehir#Tokat#KÄ±rÅŸehir Haberleri

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