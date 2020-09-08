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Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

Bisikleti aldı kaçtı, kameralardan kaçamadı!

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Bisikleti aldı kaçtı, kameralardan kaçamadı!
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Bursa’da marketin önünde duran bisikleti çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre H.Y, markete alışveriş yapmak için girdiği sırada, bisikletini kapının önünde bıraktı. Yaklaşık 5 dakika içeride oyalanan H.Y, çıktığında bisikletini yerinde göremeyince, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler görüntülerden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Bisikleti aldı kaçtı, kameralardan kaçamadı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi, bisiklet sahibinin markete girdiğini görünce arkasından gelerek, dışarıda duran bisiklete binerek gözden kayboluyor.

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