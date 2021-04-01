Bisiklete çarpıp Yusuf'u canından etmişti! Serbest bırakıldı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Nevşehir kavşağında meydana geldi. Uğur Özkan yönetimindeki 06 DTH 04 plakalı kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta durdu, bisikletli Yusuf Bayrak ise kamyonun sağ tarafında beklemeye başladı. Özkan, iddiaya göre yeşil ışığın yanmasıyla birlikte kamyonla sağ tarafa manevra yapmak isterken bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikleti devrilen Yusuf Bayrak, kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Bayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Bayrak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.



Olayın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Uğur Özkan da, sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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