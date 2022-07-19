Bisiklete binen erkekler dikkat! Cinsel sorunlar yaşamak istemiyorsanız...

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Bisiklet sporunu tutku ile yapan sporcular bu uğurda yollarda pek çok tehlikeyle mücadele etmek zorunda ancak erkeklerin trafikten uzak durmaktan başka endişeleri de var.. Bisiklete binmek sağlıklı yaşam için bir egzersiz şekli olsa da bazı önlemler alınmazsa özellikle erkeklerin cinsel sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bilim insanları, erkek bisikletçilerin yatak odasında sorun yaşamaması için her on dakikada bir pedalların üzerinde durmaları gerektiğini söylüyor.

Araştırmacılar, erkeklerin sele ağrısını nasıl önleyebilecekleri üzerine yapılan 22 çalışmayı gözden geçirdikten sonra, genital bölgede oluşan basıncı azaltmak için ön kısmı daha dar olmayan burunsuz bir bisiklet selesi kullanma gibi çözümler sundu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Polonya’daki Wroclaw Tıp Üniversitesi tarafından Sports Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, erkek bisikletçilerde görülen genital uyuşukluk sorununun yaygın nedenlerinin aynı zamanda kötü sürüş tekniği ve yanlış bisiklet seçimi olabileceğini belirtti.

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Üreme tıbbı danışmanı ve King's Fertility'nin direktörü Dr. Ippokratis Sarris bu konuda şunları söyledi:

"Bisikletin baskısından kaynaklanan sinir hasarı, duyu kaybına ve ereksiyon sorunlarına neden olabilir ve kısırlık da bisiklete binmek ile bağlantılı olabilir ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var."

'ERKEKLER BİSİKLETE BİNMEYİ BIRAKSIN DEMİYORUZ'

Wroclaw Tıp Üniversitesi’nden Kamil Litwinowicz ise, birçok erkeğin bisiklet sürerken rahatsız olabildiğini, bunun cinsel sorunlara yol açabileceğine dair endişeleri olduğunu söylüyor.

Litwinowicz “Erkekler bisiklete binmeyi bıraksın demiyoruz, bunun yerine pedalların üzerinde arada bir ayağa kalkmak veya farklı bir sele kullanmak gibi çözümleri incelemek istiyoruz” diyor.

Uzmanlar, konuyla ilgili henüz daha fazla araştırma ve veri gerekse de, ayakta durmak, daha fazla kan akışı ve basınçla bağlantılı olduğu için araştırmacıların bisiklet kullanan erkeklere en etkili ve kolay uygulanabilir tavsiyesi her 10 dakikada bir pedalların üzerinde durmak oldu. Ancak bunun keyfi bir zaman dilimi olduğu konusunda uyarıyorlar, bu nedenle erkeklerin ne sıklıkla ve ne kadar süre pedallarının üzerinde durmaları gerektiğine dair daha fazla kanıt gerekiyor.

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Bununla birlikte, aslında hareketsiz olmanın da erektil disfonksiyonla bağlantılı olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Bu nedenle dikkatli bir bisiklet sürme aktivitesi de bu riski azaltabilir.

İKTİDARSIZLIĞA ZEMİN HAZIRLAYABİLİR

Uygun olmayan bir bisiklet selesi sinirlere baskı yapabiliyor ve genital bölgedeki kan akışını geçici olarak yavaşlatabiliyor. Bu da iktidarsızlığa zemin hazırlayabiliyor.

BURUNSUZ SELELER GENİTAL BÖLGEDEKİ BASKIYI AZALTIYOR

Bu yeni inceleme ise, bisiklet kullanmanın erkeklerin genital bölgesini nasıl etkilediğine dair kanıtlar için çeşitli sele, bisiklet türü, şort ve gidon tasarımlarına baktı. Araştırmacılar, burunsuz selelerin genital bölgedeki baskıyı azalttığını buldu. Bisiklet üzerinde oturan erkekler üzerinde yapılan 6 farklı çalışmadan elde edilen kanıtlara göre penise giden kan akışının ve içindeki kan basıncının azaldığı bulundu.

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-- Erkek bisikletçiler bisiklet uğruna cinsel yaşamlarına zarar mı veriyor?

-- Spor dışında bisiklet kullanan herkes için aynı risk geçerli mi?

-- Kadınların cinselliğini de olumsuz etkiler mi?

Prof. Dr. Ürolog Ege Can Şerefoğlu, uzun süreli bisiklet kullanmanın özellikle erkek cinsel sağlığı üzerine etkileri hakkında sorularımızı cevapladı.





SERTLEŞME BOZUKLUĞU RİSKİNİ 2 KAT ARTTIRIYOR

Şeferoğlu, ereksiyondan sorumlu olan sinirler ve damarların, bisiklet selesinin temas ettiği perine bölgesinden geçtiğini, bu sinirlerin ve damarların özellikle uzun süren bisiklet antrenmanlarında zedelenmesinin, kalıcı ereksiyon bozukluğuna neden olabileceği belirtti. İlk olarak Alman bisiklet milli takımında rastlanan bu olgunun, 1980’li yıllardan bu yana cinsel sağlık uzmanları tarafından tartışıldığını ifade eden Şerefoğlu, son yıllarda yapılan araştırmaların, uzun süre bisiklet antrenmanı yapmanın sertleşme bozukluğu riskini iki kat arttırdığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

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Şerefoğlu, bisiklet selesinde uzun süre oturmanın perine bölgesi üzerinde basınca yol açarak erkeklerde ve kadınlarda nasıl sinir hasarına neden olduğunu şu sözlerle anlattı.

“Erkeklerde testis torbası (skrotum) ile anüs, kadınlarda ise vulva ile anüs arasında yer alan bu bölgeden genital bölgenin duyusundan sorumlu olan sinirler de geçer. Bisiklet selesi bu sinirlere baskı uygulayabilir ve kan akışını geçici olarak yavaşlatabilir. Hem sinir zedelenmesi hem de kan akımının bozulması sonucunda cinsel organlarda karıncalanma, uyuşmaya ve his kaybı ortaya çıkabilir.”

Peki, bu uyuşukluk ve his kaybı geçici mi? İleride kısırlığa neden olabilir mi?

Şerefoğlu, uzun bisiklet antrenmanlarında testise giden damar ve sinirlerin de basıya uğrayarak zedelenebileceğini, ayrıca, sürekli olarak iki bacak arasında kalarak ısınan testislerdeki sperm üretimini sekteye uğratabileceğini, ancak bisiklet sürmenin erkek kısırlığına yol açıp açmadığına dair kanıtların birbiriyle çelişir nitelikte olduğunu önemle vurguladı. Çünkü bazı araştırmalarda bisikletçilerin sperm parametrelerinde belirgin bir bozulma saptanırken, bazı araştırmalar böylesi bir etki saptamamıştır.

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HER SPORUN AŞIRI YAPILMASI SERTLEŞME BOZUKLUĞUNA NEDEN OLABİLİR

Uzun süre bisiklet selesinde oturmak ereksiyonu nasıl etkiliyor?

Şerefoğlu, erkeklerde perine bölgesinden ereksiyonda rol oynayan sinir ve damarlar geçtiği için uzun süre bisikletin selesinde oturmanın bu arterlerin ve sinirlerin zedelenmesine neden olduğunu, kişinin ereksiyon sorunları yaşamasına yol açabileceğini belirtti.

Peki sadece bisiklet sporu yapanlar mı risk altında yoksa spor salonunda uzun süreli bisiklet kullanımında ya da hobi amaçlı bisiklete binenlerde de aynı risk söz konusu mu?

Erkeklerin genital bölgelerine hasar vermesi olası her sporun aşırı miktarda yapılmasının sertleşme bozukluğu veya kısırlık sorununa yol açabileceğini (ata binmek, dövüş sporları, vücut geliştirme) söyleyen Şerefoğlu, bu sporların hobi amaçlı yapılması durumunda herhangi bir sorun izlenmeyeceğini belirti. Aksine bu sporların kişinin kalp-damar sağlığını iyileştirerek cinsel ve üreme sağlığında belirgin düzelmelere yol açacağının da altını çizdi. Hareketsiz bir yaşamın da sertleşme bozukluğu ve kısırlık (infertilite) ile bağlantılı olduğunu ifade eden Şerefoğlu, bu sağlık sorunuyla ürologlara başvuran erkeklere spor yapmalarını, sağlıklı beslenmelerini ve kilo vermelerini önerdiklerini sözlerine ekliyor.

‘Gelişim çağında olan erkek çocuklarının uzun süre kullanımı kısıtlanmalı mı?’ sorumuza Şerefoğlu şöyle yanıt veriyor:

“Gelişim çağında olan çocuklarda uzun süre bisiklet antrenmanı yapmanın ilerideki cinsel ve üreme sağlıkları üzerindeki etkilerine dair elimizde herhangi bir veri yok. Ancak bu sporun olası riskleri göz önünde bulundurulduğunda, aşırı antrenman yapmaktan kaçınılması ve uygun sele kullanımı faydalı olur.”





UYUŞMA HİSSEDİLDİĞİNDE BİR SÜRE ARA VERİLMELİ

Peki bisiklet sürmenin cinselliğe olumsuz etkisini önlemenin bir yolu var mı?

Bisiklet egzersizlerinin herhangi bir cinsel sağlık sorununa neden olmasını önlemek için, genital bölgelerde uyuşma hissedildiğinde bir süre bisiklete ara vermenin önerildiğini söyleyen Şerefoğlu, uzun süreli bisiklet sürecek kişilerde periyodik aralıklarla durulması ve perine bölgesindeki basıncı azaltmak için biraz yürüyüş yapılmasının gerektiğini söylüyor. Ayrıca bisiklet sürerken pedallar üzerinde ayağa kalkmanın da fayda sağlayacağını sözlerine ekleyen Şerefoğlu, bisiklet selesinin perineye yapacağı basıncı azaltmak için uygun sele seçiminin de çok önemli olduğunu vurguladı.

Şerefoğlu, son yıllarda geliştirilen selelerin oturma sırasında basıncı leğen kemiklerine aktarıp perineyi serbest bırakacak şekilde tasarlandığını, bisiklet ve sele ayarlarının da kişinin uzunluğuna göre yapılması gerektiğini ifade etti ve bu konuda yapılan bir araştırmanın sonuçlarını aktardı:

“Erkeklerin ‘eyer ağrısı’ olarak bilinen perine basısını nasıl önleyebileceklerini analiz eden araştırmacılar, ön kısmı daha dar olmayan bir 'burunsuz' bisiklet selesi kullanmayı öneriyor. Altı ay boyunca kendilerine ‘burunsuz sele’ verilen bisikletli polisler üzerinde yapılan bir çalışmada, bu polislerin genital bölgedeki uyuşukluk hissinin üçte bir oranda azaldığı saptanmıştır. Bu polislerin sertleşme bozukluğu semptomlarında da bir azalma olduğu bildirilmiş. Tüm bu önlemlere rağmen bisiklet egzersizi sonrası genital bölgede uyuşma ya da sertleşme problemleri ortaya çıkmışsa kişinin bir hekim tarafından görülmesi uygun olacaktır.”

Uzun süreli bisiklet kullanımı başka cinsel problemlere neden olur mu? Sperm kalitesini etkiler mi?

Şerefoğlu bu sorumuza Boston Fertilite Merkezi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşarak yanıt verdi.

“On yıl boyunca 2261 erkek üzerinde yapılan ve hafta sonu bisikletçilerini daha çok ilgilendiren bir başka araştırmada 4500 sperm örneği incelenmiş. Sperm parametreleri ile egzersiz seviyesi arasındaki ilişkiyi değerlendiren araştırmacılar, haftada beş saatten fazla bisiklet süren erkeklerin spor yapmayan erkeklerden veya diğer egzersiz türlerini yapanlardan daha düşük sperm konsantrasyonuna sahip olduklarına ulaştılar. Ancak bu çalışmada deneklerin yaş, çalışma şartları ve genetik faktörlerin ulaşılan neticeye ne kadar etti ettiği konusu tam olarak aydınlatılamamıştır. Bununla birlikte bilim insanları, her ne kadar sperm parametreleri arasında farklılıklar bulmuş olsa da, bunun üreme sağlığı üzerindeki direkt etkisi net olarak ortaya konulmamıştır."

2014 yılında ise University College of London bilim insanları, şimdiye kadarki en büyük bisikletçi çalışması sonucunda spor ve kısırlık arasında hiçbir bağlantı bulamamıştı. 5000’den fazla erkek üzerinde yapılan araştırmalarda, rutin olarak haftada sekiz buçuk saatten fazla bisiklet sürenlerin bile herhangi bir kısırlık sorunu yaşamadıkları gözlenmişti."

Bisiklet kullanımına bağlı olarak perine bölgesinde yaşanan uyuşma kadınların cinselliğini, orgazm kalitesini ya da cinsellikten aldığı zevki etkiler mi?

Şerefoğlu, bisiklet süren kadınlarda cinsel sağlık sorunlarına ilişkin araştırmaların oldukça az olduğunu, eldeki verilerin kadınlarda cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı, orgazmın azalması veya yokluğunun gözlenebileceğini ileri sürüldüğünü ifade etti.

İDRAR YOLU DARALMASINA NEDEN OLUR MU?

İngiltere, ABD, Kanada ve Yeni Zelanda'dan 2.774 bisikletçiyle yürütülen bir çalışmada bazı bisikletçilerin idrar yolunun daralması riskiyle karşı karşıya olduğunun saptandığını ifade eden Şerefoğlu, uzun süreli sele basısına maruz kalan idrar kanallarında da, aynı damar ve sinirlerde olduğu gibi zedelenme ortaya çıkabileceğini ve bu tahribat sonucunda idrar yollarının daralabileceğini belirtti.

Bahsi geçen araştırma kapsamında 2.774 bisikletçi, 539 yüzücü ve 789 koşucuyla cinsel sağlık ve ürolojik fonksiyonları sorgulayan bir anket yapıldı. Araştırma sonucunda her iki grubunda ürolojik sağlık durumlarının aşağı yukarı benzer olduğunu tespit etti. Çalışmanın yazarları, bulgularının daha önce yapılan araştırmalardaki bisiklet sürmenin erkeklerin cinsel sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yönündeki sonuçlarla çeliştiğini söyledi. Uzmanlar, bisiklet sürmenin faydalarının "risklerinden çok daha büyük olduğunu" vurguladı.

3. TESTİSİN OLUŞMASINA NEDEN OLABİLİR

2014 yılında Güney Afrikalı doktorlar, düzenli olarak bisiklete binen erkeklerin, nadir de olsa görülebilen, bir 'üçüncü testis' gelişimine maruz kalabileceklerini tespit etmişti. Araştırmaya göre, söz konusu riskin oluşması halinde erkekler üçüncü bir testise, kadınlar ise ilk testislerine sahip oluyor. Araştırmaya göre, bisiklet selesine düzenli ve uzun süreli olarak oturmadan kaynaklı sürtünme, nadir de olsa kasıkta bir yumru gelişimine neden olabiliyor.

Şerefoğlu, vücudumuzun kendini korumak için travmaya uğrayan yerlerde birtakım değişikliklere gideceğini, elde ve ayakta çıkan nasırların ise bunun güzel bir örneği olduğunu belirtti ve 3. testis konusunda şunları söyledi:

“Uzun süre sele travmasına maruz kalan yerlerde de bu tür nasırların oluşabileceği ve konumu sebebiyle bu oluşumların “aksesuar testis” olarak adlandırıldığı bildirilmiştir. South African Journal of Sports Medicine (Güney Afrika Spor Hekimliği) Dergisi’nde yayımlanan bir raporda, söz konusu yumrunun gelişmesi durumunda ameliyat veya steroid enjeksiyonu gerekebileceği, hatta hastanın bu sporu bırakmak zorunda kalabileceği belirtilmiştir. Araştırmaya göre, bazı durumlarda bisiklet selesini değiştirmenin de yumrunun giderilmesine yardımcı olduğu saptanmıştır.”

Uzun süre bisiklet kullandığı zaman bir müddet sonra inanılmaz bir ağrı yaşayan ve yerli yersiz ereksiyon olan bisiklet tutkunları var. Bu normal bir durum mu? Neden yaşanır?

Şerefoğlu, zedelenen sinir hücrelerinde iyileşme sırasında anormal elektriksel aktiviteler gözlenebileceğini, bu aktivitelerin şiddetli ağrı, uyuşukluk, soğukluk, yanma, karıncalanma gibi çeşitli duyusal bulgular ile kendini gösterebileceğini, bisiklet antrenmanı sonrası bası etkisiyle zedelenen sinirlerin iyileşmesi sırasında kontrolsüz ereksiyon, boşalma hissi, idrar kaçırma gibi durumların ortaya çıkabileceğini söyledi.