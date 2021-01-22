Bisikletçiyi ezen kamyonun şoförü iki iş makinesini işaret etmişti: Onlara da ceza istendi

Türkiye’de çeşitli yarışmalarda şampiyonlukları bulunan bisiklet sporcusu Zeynep Aslan, 14 Ekim’de İzmir-Menemen yolunun bisikletçilere tahsis edilmiş bölümündeydi. Kavşağa yakın bir noktada hızla gelen kamyon tarafından ezilerek, hayatını kaybetti. Zeynep Aslan’a çarpan kamyonun şoförü Aycan Yörük gözaltına alındı. İfadesinde “Bisiklet yolunun olduğu yerde ‘dur’ levhası var, bisiklet bunu dikkate alsaydı kaza olmazdı” diyerek, hayatını kaybeden Aslan’ı suçladı. Ayrıca yoldaki iki iş makinesinden de bahsetti. Savcılık o iş makinelerinin sürücülerini de gözaltına aldı.

Zanlılar ifadelerinde “DSİ kanalına düşen demir köprüyü kanaldan çıkarmak için oradaydık, araçlarımızı yola sıfır park etmiştik. Bir bağırış sesi duyduk, kalabalığı gördük, kaza olduğunu öyle anladık” diyerek bir kusurları olmadığını söylediler.

RAPOR ‘KUSURLULAR’ DEDİ

Ancak kazadan sonra tutulan raporlar onların da ‘kusurlu’ olduğunu gösteriyordu. Soruşturmayı tamamlayan Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı hem Zeynep Aslan’a çarpan kamyonun şoförüne hem de kaza yerine yakın bir yerde uygunsuz park eden iş makinesi sürücülerine dava açtı. Savcılık üç zanlının ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 9’ar yıla kadar hapsini istedi. İddianamede Zeynep Aslan’ın babası Reşat Kemal Aslan da ‘müşteki’ olarak yer aldı. Dava dosyasında yer alan otopsi raporunda Zeynep Aslan’ın kafatasında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde meydana gelen kırıklar sebebiyle beyin kanaması ve iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Dava Menemen Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.