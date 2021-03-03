Bisikletçilerin mazgal isyanı

TEKİRDAĞ Çorlu’da Demir Pedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi Ufuk Damar, bir hafta önce bisikleti ile spor yaparken Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde ön tekerleğin mazgala girmesi sonucu, takla atarak düştü. Hastaneye kaldırılan Damar’ın burnu ve çenesinde kırıklar, kafatasında ise çatlak olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Damar, “Mazgallara takılan bisikletten düşüp, bu hale geldim. Mazgalların değiştirilmesini istiyorum” diye konuştu.

Çorlu Belediyesi, Damar’ın kaza yaptığı yerdeki mazgalları değiştirdi. Demir Pedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Serhat Altay ile dernek üyeleri kazanın olduğu yerde inceleme yaptı. Mazgallarda yapılan çalışmanın yetersiz olduğunu belirten Altay, “İstediğimiz gibi olmamış açıkçası. Halen bir risk durumu var. Tüm mazgalların tamamen kapalı olması lazım. Bisiklet severler olarak şehirdeki tüm mazgalların değişmesini istiyoruz. Çünkü tek burada olan bir şey değil, tüm güzergâhlarda var” dedi.

‘BİSİKLETE İLGİ ARTTI’

Bisiklete ilginin pandemi döneminde daha da arttığını söyleyen Altay, derneklerinin 200 üyesi bulunduğunu kaydetti. Artık her ailede 2 bisiklet olduğunu söyleyen Altay, “Bisikletli yüzde 100 artmıştır. Toplu taşıma ve pandemi dolayısıyla bisiklet satışları da arttı. İnsanların bisiklete bakış açısı da değişti açıkçası. Gençlere ve çocuklara bisikleti aşılıyorlar. Bisiklet kullansınlar, toplu taşımayı çok tercih etmesinler, bisiklet spor, sağlıktır" şeklinde konuştu.