Bisikletçiler kazalara tepkili: Cezalar caydırıcı olmalı

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BİSİKLETÇİLER son bir haftada peş peşe gelen kaza haberleriyle sarsıldı. İstanbul’da Doğanay Güzelgün’ü çarparak öldüren sürücü henüz yakalanamadı. Diyarbakır’da ise basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı’yı çarparak öldüren sürücü serbest bırakıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul Temsilcisi Gazi Bilir, “Kazaların önüne geçebilmek için önce eğitimde sonra kanunlarda değişiklik yapmalıyız” dedi.

Gazi Bilir, cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Spor aktivitelerimizi özellikle trafiksiz saatlerde yapıyoruz. Buna rağmen kazalar ve can kayıpları oluyor. Doğanay Güzelgün’ün katili henüz yakalanamazken şimdi de Diyarbakır’dan kötü bir haber geldi. Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz.

‘DEĞİŞİKLİK ŞART’

Kazaların önüne geçilebilmesi için önce eğitimde daha sonra kanunlarda değişiklik yapmalıyız. Böylece bunu kültürel bir şey haline getirebiliriz. Yollara bisiklet yolu ve paylaşımlı yol olduğunu bildiren tabelalar asmalıyız. Bisiklet yolları kesintisiz olmalı. İstanbul’da bisiklet yollarının yüzde 70’i standartların altında. Bisikletlilerin trafikte rahat sürüş yapabilmesi için bu konunun mecliste konuşulması hatta ‘çalıştay’ yapılması gerekiyor.”

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Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın anısını yaşatmak amacıyla, giydiği 7 numaralı formanın yeni sezonda başka bir sporcuya verilmeyeceği açıklandı.

KORUYUCU KIYAFET UYARISI

- BİSİKLETLİLERİN yanı sıra motosiklet kazaları da peş peşe geldi. 7 Temmuz’da Nevşehir’de 16 yaşındaki Nur Ökçesiz’in kullandığı motosiklet bir otomobille çarpıştı. Nur Ökçesiz hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı. 25 Temmuz’da ise Elazığ’da bir otomobille çarpışan motosikletli Mustafa Murat hayatını kaybetti.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, “Motosikletli arkadaşlarımız kask, mont, pantolon, eldiven gibi koruyucu giysilerini ve reflektörlü yeleklerini mutlaka giysinler” dedi.

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YAYA GEÇİDİNDE ÇARPMIŞ

- DİYARBAKIR Sur’da pazar günü akşam saatlerinde bisikletiyle gezen Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı’ya (31), Mahsun K.’nin kullandığı 35 KSA 08 plakalı otomobil çarptı. Mihrace, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, sürücü Mahsun K.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

‘ANİDEN ÖNÜME ÇIKTI’

Mahkemede adli kontrolle serbest bırakılan Mahsun K.’nin ifadesinde, “Yolda seyir halindeyken aniden önüme çıktı” dediği öğrenildi. Mahsun K.’nin kullandığı otomobilin, yaya geçidinden bisikletle geçen Mihrace’ye çarpma anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Mahsun K.’nin gelirken Buğdaycı’nın yola çıkışı, çarpmanın etkisiyle metrelerce yükselerek düştüğü yer alıyor.