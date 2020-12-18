Bisiklet yolu da kirli

Koruyucu sağlık uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Siz ne kadar çok doğayı, yeri boyarsanız yağmurlarla, korozyonla, ısı farklılıklarıyla çözünen bütün kimyasallar eninde sonunda doğaya karışıyor. Bu kimyasallar solunduğu zaman akciğer problemleri yaratabiliyor. Çeşitli kanser nedenlerinin sebebi çevrede bu kadar olumsuz kimyasal maddenin bulunması" dedi.