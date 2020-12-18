Gülseli KENARLI-Ersan SAN/DHA
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Bisiklet yolu da kirli
İSTANBUL'da özellikle sahil şeritlerinde kilometrelerce uzunluktaki bisiklet yollarının mavi boyalarının kimyasal kirliliğe neden olduğu belirtiliyor.
Koruyucu sağlık uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Siz ne kadar çok doğayı, yeri boyarsanız yağmurlarla, korozyonla, ısı farklılıklarıyla çözünen bütün kimyasallar eninde sonunda doğaya karışıyor. Bu kimyasallar solunduğu zaman akciğer problemleri yaratabiliyor. Çeşitli kanser nedenlerinin sebebi çevrede bu kadar olumsuz kimyasal maddenin bulunması" dedi.
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