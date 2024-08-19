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Bisiklet sürücüsü emekli albay, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti

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#Alpaslan Canbaz#Malkara#Tekirdağ
Bisiklet sürücüsü emekli albay, TIRın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 14:10

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde TIR’ın çarptığı bisikletin sürücüsü emekli Albay Alpaslan Canbaz (56), yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Malkara kara yolu Danişment Mahallesi sapağında meydana geldi. Keşan’dan, Malkara yönüne giden 34 FMA 860 plakalı TIR, emekli Albay Alpaslan Canbaz’ın kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Canbaz, ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alpaslan Canbaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Canbaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Bisiklet sürücüsü emekli albay, TIRın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Başkanı Hakan Eşme, yaptığı yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan albay rütbesiyle emekli olduktan sonra Keşan’a yerleşen ve doğa sporlarıyla ilgilenen Alpaslan Canbaz’ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Emeklilik sonrası yerleştiği Keşan'da birçok faaliyetimizde omuz omuza mücadele ettiğimiz sporsever, doğasever, çok yönlü faaliyetlerde bulunan güzel insan Alpaslan arkadaşımız anılarımızda sonsuza dek yaşayacak” dedi. 

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Bisiklet sürücüsü emekli albay, TIRın çarpması sonucu hayatını kaybetti

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#Alpaslan Canbaz#Malkara#Tekirdağ

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