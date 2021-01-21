Bisiklet sporcusu Zeynep Arslan'ın yaşamını yitirdiği kazada 3 sanık için 9'ar yıl hapis istemi

Menemen'de geçen yıl 14 Ekim'de, Aycan Yörük yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Bir çocuk annesi Aslan, hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Zeynep Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girdiği' dolayısıyla da 'asli kusurlu' olduğu bildirildi. Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık, Aslan'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianameyi hazırladı. Menemen 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Aslan'a çarpan kamyon sürücüsü Aycan Yörük ile yol kenarında park halinde olan 35 MFE 70 plakalı kamyonun sürücüsü İdris Karataş ve iş makinesinin operatörü Mustafa Yaman sanık olarak yer aldı.

Sanıkların, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapislerinin istendiği iddianamede, kamyonuyla Sasalı yönüne giden Yörük'ün, yol çalışmasını görmesine rağmen, burada görevli İdris Karataş'ın park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonunu kontrolsüz, aceleyle ve hatalı şekilde sollamaya başlayıp, karşı şeridi kapatarak ilerlediği sırada banket çizgisine yakın Zeynep Arslan'a çarpıp, ölümüne neden olduğu belirtildi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede Yörük, Karataş ve Yaman'ın ifadeleri de yer aldı. Yolda çalışma olmasına rağmen herhangi bir işaret tabelası olmadığını belirten Yörük'ün, 10 kilometre hızla seyrettiğini, birden ‘pat’ diye bir ses duyunca afalladığını ve kaza yaptığını söylediği belirtildi. Yolda park halindeki kamyonun şoförü İdris Karataş'ın da hakkındaki suçlamaları kabul etmediği iddianamede yer aldı. Kaza yerindeki iş makinesinin dörtlü ikaz lambalarının yandığını savunan Karataş'ın, kazadan hemen önce çalışma olduğunu belirtmek için kırmızı bayrak aldığını da söylediği iddianamede yer buldu. İddianamede ayrıca, DSİ'ye ait kanala düşen demir köprüyü çıkarmak için olay yerinde bulunduklarını belirten iş makinesi operatörü sanık Mustafa Yaman'ın da gerekli önlemleri aldıklarını söylediği bilgisi yer aldı.

Kaza tespit tutanağı, bilirkişi ve otopsi raporu ve sanıkların ifadelerinin ardından hazırlanan iddianamede sanıkların ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçunu işledikleri, savunmalarının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı belirtildi.