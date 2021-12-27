Bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan sürücüye iyi hal indirimi uygulandı, acılı baba isyan etti

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Batıkent Çakırlar Caddesi'nde geçen yıl 15 Temmuz'da meydana gelen kazada bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Şenyüz'ün, yapılan testte 1,53 promil alkollü olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Şenyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çağdaş Şenyüz 4 ay sonra tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Raporda Çağdaş Şenyüz'ün ise alkollü ve yüksek hızla ve trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanması nedeniyle asli kusurlu olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında Şenyüz hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI 6 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

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Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Çağdaş Şenyüz, Umut Gündüz’ün babası Menderes, annesi Asuman Gündüz ile taraf avukatları katıldı. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak sanığın, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Şenyüz, olanlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Türk adaletine güveniyorum; başka bir diyeceğim yok" dedi.

BABA: AĞIZ CEZADA YARGILANMASI GEREKİYOR

Umut Gündüz’ün babası Menderes Gündüz ise olayın kaza değil, cinayet olduğunu tekrarlayarak, "Sanığın ağır cezada yargılanması gerekiyor. Bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep ediyoruz. Sanık dalga geçer gibi 526 gün sonra pişman olduğunu söylüyor. Ben oğlumu kaybettim. Geri gelmeyeceğini biliyorum; ancak bu mahkemede çıkacak karar, tüm bisikletlilerin hayatını ilgilendiriyor" dedi.

Asuman Gündüz de sanığın oğlunun katili olduğunu, cinayetten yargılanması gerektiğini söyledi. Gündüz ailesinin avukatı da sanığın kaza anında aşırı hızlı ve alkollü olduğunu belirterek, "Umut’u yerde bırakıp kaçmıştır. Bu dava 'kasten adam öldürme' davasıdır. Görevsizlik talebimizi tekrarlıyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise sanık hiçbir indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmalı. Sanığın kaçma şüphesi vardır; o nedenle direkt infaz talebimiz vardır" diye konuştu.

Sanık avukatı ise kazaya başka bir aracın daha karıştığını kaydederek, "Bu nedenle müvekkiline beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Mahkeme cezalandırma yoluna gidecekse ‘bilinçli taksirden’ değil ‘taksirden’ hüküm kurmalıdır" dedi.

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İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Tarafların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi halini gözetip, iyi hal indirimi uygulayarak, 4 yıl 5 ay 10 güne indirdi.

BABADAN KARARA TEPKİ

Karar okunurken, Umut Gündüz’ün babası Menderes Gündüz mahkemeye yönelik, "Katili koruyorsunuz. Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek, cezaevine girmesini engelliyorsunuz. Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız" diye bağırdı. Mahkeme, bu sözleri de tutanak altına alarak, duruşmayı sonlandırdı.