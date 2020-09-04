Bisiklet şehri Konya’dan Türkiye’de bir ilk: Bisiklet tramvayı raylarda

Bisiklet şehri Konya’da bisikletli tramvay dönemi başladı. 550 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olan Konya’da Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilk olan uygulamayı hayata geçirdi. Bisiklet tramvayı, dünyada da sadece bisiklet kullanıcılarına özel aparatlarla hizmete sunulması açısından dikkat çekiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda 1992’den 2015 yılına kadar Konyalı vatandaşlara hizmet veren emektar tramvaylardan birini bisiklet tramvayına dönüştürdü. Türkiye’de ilk ve tek olan bisiklet tramvayının dünyada bu şekilde örneği yok. Bazı ülkelerde yolcuların seyahat ettiği tramvaylara bisikletle binilebiliyorken, sadece bisiklet kullanıcılarına özel olarak hizmete sunulan bisiklet tramvayı ise bu yönüyle Konya’yı diğerlerinden farklı kılıyor.

BİSİKLETİNİZLE BİRLİKTE SEYAHAT

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamayı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bisiklet tramvayıyla ilgili bilgi veren Altay şunları söyledi:

“Bugün çok önemli bir proje hayata geçiyor. Türkiye’de ilk kez bir tramvayda, toplu ulaşım aracında bisikletinizle birlikte seyahat edebileceksiniz. Bir tramvayımızı sadece bisiklet tramvayı haline dönüştürdük. Artık Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi’nde göreceğiniz sefer saatlerinde bisikletinizle birlikte durağa gelerek, bu tramvayımıza bineceksiniz, istediğiniz yere gideceksiniz. Bisikletinizle birlikte işlerinizi halledip sonra tramvayla tekrar istediğiniz durağa geri gelebileceksiniz. Türkiye’de örnek bir uygulamayı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu hem bisiklet kullanıcılarımız için yeni bir başlangıç olacak hem de şehirde önemli bir farkındalık çalışması olacak. Çünkü bu tramvay sürekli olarak, bir ring halinde şehirde bisiklet tramvayı olarak seyahatini sürdürecek. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye’de bisikletin tüm şehirlerimizde aktif kullanılmasını temenni ediyoruz. Bunun için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve önder olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizle birlikte Konyamızı Türkiye’nin en önemli bisiklet şehri haline getireceğiz.”

EN UZUN BİSİKLET YOLU KONYA’DA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle pandemi sürecinde bisiklet kullanımının öneminin anlaşıldığını belirterek şöyle konuştu: “Konya’nın bir bisiklet şehri olması adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdik. Konya, 550 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip ilidir. Bugün itibariyle de yeni projeleri hayata geçirmek için çalışma yapıyoruz. İnşallah 2023 yılına kadar 84 kilometre daha ilave bisiklet yolu inşa edeceğiz. Konya, Türkiye’nin önemli bisiklet şehridir. Bugünden sonra da bunun daha çok vurgulanması için çalışmalar ve projeler hayata geçecek. Özellikle bisiklet otoparkları konusunda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. İnsanların bisikletlerini güvenli bir şekilde otoparklara bırakabilmeleri için hem mevcut otoparklarımızda bisiklet için yer ayırıyoruz hem de özel bisiklet otoparkları yapmaya başlıyoruz.”

TRAMVAYA BİSİKLET DOKUNUŞU

Konya Büyükşehir Belediyesi, tramvayın bisiklet tramvayına dönüştürülmesi için bazı revizyonlar yaptı. Bu kapsamda nostaljik tramvayın çiftli koltukları sökülerek yerlerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi. 21 bisikletin aynı anda tramvayda güvenli bir şekilde taşınabileceği aparatlar, el değmeden kullanılacak şekilde tasarlandı. Tramvaydaki basamaklara ise kapılar ile senkronize çalışan katlanabilir hidrolik rampa düzenekleri monte edildi. Böylece vatandaşlar bisikletleri ile duraklarda tramvaya kolayca inip binebiliyor.

DURAKLAR BİSİKLET YOLLARIYLA ENTEGRE

Alaaddin-Selçuk Üniversitesi tramvay hattında hizmet verecek tramvay, bisiklet yolları ile entegreli duraklarda yolcu alıp yolcu indirecek.

OTOBÜSLERDE DE BAŞLIYOR

Toplu ulaşımda Türkiye’ye rol model olan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan otobüsler için de bisikletli dönemin başlangıcını yaptı. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla otobüslerin arka kısmına bisiklet taşıma aparatları yerleştirildi. İlk etapta 50 araçta uygulanmaya başlanan çalışma, yakın zamanda tüm otobüslerde hizmet verecek.