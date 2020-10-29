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GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 29.10.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

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Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Gaziantep'te, bir apartmana girerek bisiklet çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden tespit edilerek yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merveşehir Mahallesi'nde farklı tarihlerde 2 adreste meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Bir apartmanına girerek üst katlarda bulunan bisikleti çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerden tespit edilerek yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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